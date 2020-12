Ortona: iniziata la consegna dei buoni alimentari

Accolte 351 domande vagliate da una commissione composta dalle assistenti sociali del Comune

Questa mattina è iniziata la consegna dei buoni alimentari agli utenti che ne hanno fatto richiesta e che erano in possesso dei requisiti di accesso, la consegna proseguirà anche domani mattina. Tutti gli utenti vengono chiamati direttamente dal servizio sociale del Comune di Ortona.

Le domande presentate sono state 360 di queste sono state accolte 351, mentre 9 sono state escluse per mancanza dei requisiti. Le domande sono state vagliate da una commissione composta dalle assistenti sociali del Comune che hanno anche determinato, secondo il bando e le priorità in esso previste, l’importo assegnato a ciascun utente.

«Sono veramente molto soddisfatto- sottolinea il sindaco Leo Castiglione anche nella veste di assessore alle Politiche Sociali- perché ho chiesto espressamente, nonostante i tempi strettissimi, che venissero consegnati prima di Natale in modo da assicurare anche a chi si trova in difficoltà delle festività serene, compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo. Siamo uno dei primi Comuni, della nostra grandezza, a consegnare già i buoni e per questo devo ringraziare tutti gli operatori del sociale e il mio staff che si sono resi disponibili a lavorare senza badare a orari. Ringrazio naturalmente anche il responsabile del servizio Tito Viola e il dirigente Giovanni De Marinis».

Al Comune di Ortona il Governo ha assegnato anche per questa seconda tranche 161mila e 380 euro che sono stati erogati in buoni da € 25 che potranno essere spesi nelle attività accreditate per beni di prima necessità. Le attività commerciali già accreditate precedentemente possono continuare a prendere i buoni mentre le nuove attività che volessero aggiungersi potranno fare domanda scaricando il modulo dal sito oppure facendo formale richiesta con i propri dati tramite la mail sostegno.alimentare@comuneortona.ch.it.