Vasto: laboratori per i giovani nel centro socioculturale

Un corso di scrittura giornalistica ed un seminario di discografia e musica del futuro

“Continuano i laboratori del Progetto Giovani presso il Centro Socioculturale Enrico Berlinguer in Via Anelli (ex Istituto D’Arte). Dopo il successo registrato nella prima edizione – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Paola Cianci – riproponiamo il corso di Scrittura giornalistica, uno sguardo sulla realtà tenuto da Giuseppe Ritucci ed il seminario di Discografia e musica del futuro tenuto da Fabio Falcone. Il primo partirà il 17 dicembre in presenza ed in sicurezza alle ore 15.30, è rivolto a partecipanti di età compresa tra i 16 e i 30 anni ai quali, al termine del corso, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il secondo si terrà nei giorni 18, 21 e 23 dicembre on line alle ore 15 per la durata di 6 ore complessive. Anche in questo caso cerchiamo di fornire alle nuove generazioni luoghi e opportunità di confronto ed aggregazione – aggiunge l’assessore – stimolando e consolidando attitudini personali che in futuro potranno tradursi in professionalità da investire nel mondo del lavoro o passioni del tempo libero. Si affronteranno gli aspetti più importanti del mondo della musica e del giornalismo sia dal punto di vista legale che della creatività ed innovazione.

È importante non fermarsi con le attività – conclude il sindaco, Francesco Menna – soprattutto in questo momento in cui siamo chiamati al distanziamento fisico che fortunatamente riusciamo a superare con i canali social e le piattaforme on line su cui svolgono la maggior parte dei corsi attivati. Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti fino a questo momento e per questo ringraziamo i coordinatori del Progetto Giovani Fabio Neri e Alessio Marianacci”.