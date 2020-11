Lanciano: le iniziative di Diabetologia per la settimana del Diabete

Dal 9 al 13 novembre la campagna di sensibilizzazione a livello nazionale

IL 14 novembre 2020 si celebra la Giornata Mondiale del Diabete e, come negli ultimi anni, è l’intera settimana dal 9 al 13 novembre, dedicata alla campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione e cura del diabete, promossa da Diabete Italia ONLUS e patrocinata da AMD (Associazione Diabetici italiani) , SID (Società Italiana di Diabetologia) e SIMG (Società Italiana di Medicina Generale). Quest’anno l’iniziativa sarà diversa dal solito per le limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus.

La Diabetologia di Lanciano, come la maggior parte dei Servizi di Diabetologia italiani, per garantire la continuità clinico-assistenziale ai pazienti con diabete, svolge da marzo 2020 a tutt’oggi, come da O.P.G.R.n 34 del 10 aprile 2020 , le attività di Telemedicina (Televisite, Teleconsulti, Telemonitoraggi e Teleassistenza) adottando la Procedura Operativa Interna di Telemedicina-Lanciano, sulla scorta del PDTA-Telemedicina-Nazionale (AMD-SID-SIE) , ma anche visite in presenza contingentate.

La responsabile del Servizio dottssa Daniela Antenucci (nella foto), presidente eletto di AMD (Associazione Medici Diabetologi) regione Abruzzo, sottolinea a malincuore di non poter aderire all’ invito di Diabete Italia ad offrire visite gratuite in presenza, alle persone a rischio di diabete, come faranno ben 40 centri italiani nella settimana della GMD e questo per evitare assembramenti legati a problemi di carattere logistico-organizzativi.

Pertanto per la settimana dal 9 al 13 novembre, oltre alla regolare attività di telemedicina e visite in presenza contingentate, il Servizio di Diabetologia di Lanciano organizzerà Chat e Scambi social sui siti FB : al gruppo aperto “ ADIF” (Associazione Diabetici Frentani) ed al gruppo chiuso “L’isola che non c’è!” dedicato alle persone con diabete tipo 1 e 2 seguite dal Servizio di Diabetologia Ospedaliera del Renzetti, dove risponderanno ai quesiti, oltre ai medici diabetologi di Lanciano, anche una infermiera specialista in diabetologia , del team diabetologico di Lanciano.

Sempre da lunedi 9 a venerdi 13 novembre, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, i Diabetologi del Renzetti apriranno la “Linea Diretta” al n. telefonico 0872 706 611: per un teleconsulto a tutte le persone che si possono ritenere al alto rischio di sviluppare il Diabete, ossia persone affette da Obesità addominale, persone con familiari affetti da Diabete, donne che hanno presentato il diabete in gravidanza, persone che per altre patologie fanno uso di cortisone. Ma anche a persone affette da diabete e che hanno abbandonato la cura.

Inoltre, grazie al Sindaco di Lanciano Mario Pupillo, presidente della provincia di Chieti, particolarmente sensibile alla GMD per il personale impegno profuso in passato per la Diabetologia di Lanciano e poi per i cittadini tutti, si darà voce, con la luce, a questa importante manifestazione, illuminando di BLU (il colore simbolo internazionale della GMD) i principali monumenti della città. Il Sindaco si impegna a diffondere la straordinaria iniziativa a tutti i sindaci della provincia di Chieti al fine della massima adesione ad illuminare di BLU i monumenti rappresentativi dei rispettivi Comuni.