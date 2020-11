La Capitaneria di Ortona ha sequestrato due aree presso l’Arielli.

L’operazione nell’ambito delle attività di contrasto agli abusi in materia ambientale

Nei giorni scorsi, gli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ortona, appartenenti al Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (N.O.P.A.) della Capitaneria di Porto di Ortona, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara, nell’ambito di un’attività finalizzata a reprimere le

condotte contra legem in materia ambientale, hanno posto sotto sequestro

penale due aree su cui insistevano cumuli di rifiuti di diversa tipologia, per un totale di mq 250 circa. In particolare, i militari operanti hanno accertato, nei pressi della foce del Fiume Arielli, in agro del Comune di Ortona, quindi in una zona di particolare pregio dal punto di vista ambientale, la presenza di due cumuli, il primo di sabbia frammista a rifiuti e il secondo di rifiuti di diversa tipologia (tra cui copertoni di autoveicoli, sedie di plastica, materiale ligneo e ferroso) depositati a seguito di operazione di bonifica e mai rimossi. Il responsabile è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 192, c. 1 e 2, 256 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), 54 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione abusiva di area demaniale marittima). L’attività di controllo condotta dagli uomini della Guardia Costiera proseguirà incessante contro tutti i comportamenti contrari alle norme in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, dando particolare risalto al controllo sulle attività tipiche di questo periodo dell’anno onde assicurarne il regolare svolgimento.