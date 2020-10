Casartigiani Abruzzo a Pescara alla manifestazione contro il DPCM

L’associazione sarà presente stasera alle18 in Piazza della Rinascita a Pescara con altre associazioni di categoria ed a sostegno degli Artigiani e Commercianti

CASARTIGIANI ABRUZZO sarà presente stasera alle18 in Piazza della Rinascita a Pescara, in sinergia con altre associazioni di categorie ed a sostegno degli Artigiani e Commercianti dei settori colpiti dall’ultimo DPCM, quali baristi, ristoratori, pizzaioli, gelatai, istruttori sportivi, titolari di palestre e piscine, agenzie di viaggio, ecc.. “Esprimiamo tutti insieme la nostra contrarietà verso i recenti provvedimenti del Governo che, sulla base di fondamenti non scientifici e senza tener conto delle misure di prevenzione adottate ormai da tempo dalle categorie, hanno di fatto messo in ginocchio i settori forse più danneggiati dalla pandemia.” si legge nella nota.

“E’ doveroso tentare il tutto e per tutto prima che i settori colpiti dal provvedimento non esalino l’ultimo respiro, a causa di scelte scellerate e non risolutive del problema epidemiologico” dichiarano i Coordinatori Regionali di Casartigiani Abruzzo Dario Buccella e Flaviano Montebello “E’ anacronistico definire alcune attività come non essenziali, dal momento che rappresentano l’unico sostegno di tante famiglie e producono benessere psico-fisico in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra” aggiungono.

Casartigiani Abruzzo auspica che la giornata di oggi, caratterizzata da iniziative che avranno luogo in più città, sia l’inizio di un moto che riesca a concretizzarsi in una manifestazione unitaria più ampia, di sicuro riferimento per la nostra Regione con l’adesione di tutte le sigle datoriali regionali.