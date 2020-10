A Berlino due riconoscimenti per il lungometraggio del 56enne regista originario di Ortona (CH)

Un ulteriore riconoscimento professionale per l’attore, regista e produttore italiano di cinema per adulti, Rocco Siffredi: uno degli ultimi lungometraggi del 56enne regista originario di Ortona (CH), “My Name is Zaawaadi” (Evil Angel, 2020), è stato premiato a Berlino durante la terza edizione dei XBIZ Europa Awards 2020: onorificenze dell’intrattenimento per adulti, che celebrano, in terra di Germania, le più innovative e lodevoli produzioni europee del settore a luci rosse. Durante la cerimonia, in forma distanziata e virtuale, la pellicola diretta da Rocco Siffredi ha conquistato ben due statuette: “Movie of the Year“ e ”best sex scene“, entrambi nella categoria dove il film era candidato.

