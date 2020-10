Daniele D’Amario (FI) è il nuovo assessore alle attività produttive

Lo ha nominato il presidente Marco Marsilio in sostituzione dell’assessore Mauro Febbo

“Ringrazio i vertici nazionali di Forza Italia, il Presidente della Regione Marsilio e il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano per aver individuato nella mia persona le qualità necessarie per ricoprire deleghe importanti come quelle delle attività produttive, dell’industria e del turismo e cultura.” ha dichiarato Daniele D’Amario neo assessore alle Attività Produttive, Industria e Turismo e Cultura della Regione Abruzzo. “Si tratta di una grande responsabilità alla quale dedicherò il mio massimo impegno, indispensabile anche per dare continuità all’ottimo lavoro svolto finora da Mauro Febbo che andrò a sostituire. Ringrazio per la solidarietà i miei colleghi e amici consiglieri regionali di Forza Italia , presidente Sospiri e sottosegretario D’Annuntiis con i quali intendo condividere le mie responsabilità di governo.”