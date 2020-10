Tollo: interessante webinar contro l’uso dei pesticidi

Tollo è una delle “città libere dai pesticidi” dove la manutenzione del verde pubblico viene fatta senza prodotti chimici.

Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, ha partecipato ad un webinar sul tema “La gestione del verde pubblico senza l’uso dei pesticidi”. L’incontro, come ha dichiarato lo stesso sindaco, è stato molto interessante ed ha visto un confronto con esperti anche di normative europee per vedere se è possibile estendere a piccoli passi la pratica già attuata per il verde pubblico al settore vitivinicolo.

Hanno partecipato Michela Bilotta, Matteo Colarossi, Fernando Tammaro, Patrizia Gentilini e Antonio De Bosis. “Si è trattato di un incontro caratterizzato dall’alto profilo degli interventi, i contenuti, le sollecitazioni” ha dichiarato il sindaco Radica “Dal confronto fra diverse professionalità mediche, agronomiche, forestali, botaniche, ed esperti in normative, sono venute fuori diverse aree di lavoro che a breve si concretizzeranno in iniziative progettuali. Ad esempio il censimento di tutte le specie arboree di verde pubblico presenti sul nostro territorio comunale e l’ identificazione con pannelli esplicativi in collaborazione con i ragazzi delle scuole di Tollo; la realizzazione e approvazione di un piano del verde pubblico; la realizzazione di un’indagine epidemiologica sul territorio comunale; l’adozione di buone prassi sperimentate in altri comuni della rete Città Libere dai Pesticidi iniziando dalla lotta naturale alle zanzare.“

DIRETTA streaming YouTube del 24 ottobre 2020