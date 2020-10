E’ stata inaugurata l’opera in maiolica donata dal maestro Enea Cetrullo

E’ stata inaugurata “Giulia, la ragazza del fiume Pescara”, un’opera consistente in un pannello di cm 170×110 composto da 40 formelle di maiolica di cm 20×20, e cornice in cotto, che il pittore e incisore pescarese Enea Cetrullo ha inteso donare al Comune di Pescara in occasione della riqualificazione delle aree antistanti il cosiddetto “Parco dei Teatri d’Annunzio/Flaiano”.

All’incontro hanno preso parte l’artista Enea Cetrullo, il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore Comunale alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone, il consigliere comunale Massimo Pastore e il presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, Angelo Valori. L’amministrazione del capoluogo adriatico ha accolto la proposta dell’artista finalizzata ad abbellire Pescara e a valorizzare il richiamo culturale alla tradizione della marineria come simbolo identitario. Nell’opera è rappresentato infatti il greto del Fiume Pescara su cui prevale una figura femminile che issa le reti usate per la pesca. Sull’altra sponda, alle spalle della ragazza, la città moderna che guarda al futuro, mentre la protagonista, che indossa una veste composta di ritagli di reti, compie il suo lavoro. Lo stesso autore ha definito quest’opera <un inno alla libertà, alla forza, al coraggio e alla bellezza>. Un atto di emancipazione femminile oltre il tempo; prendendo a prestito i soggetti legati al mare e al fiume tanto cari a Cetrullo, che già aveva realizzato altri esemplari del genere – sempre in maiolica – donati negli anni scorsi al porto turistico Marina di Pescara. Si tratta di una donazione di carattere meramente liberale; l’installazione è stata curata e sostenuta direttamente dal Comune di Pescara. “Come amministrazione ci siamo resi disponibili e abbiamo sostenuto con spirito di gratitudine la proposta del Maestro di decorare l’accesso al teatro-monumento d’Annunzio e all’auditorium Flaiano, spero davvero di aver fatto cosa gradita ai miei concittadini – ha detto il sindaco Carlo Masci – Perché nessuna occasione va persa per rendere Pescara più bella e accogliente e quindi anche il contributo del maestro Cetrullo doveva necessariamente trovare accoglienza. Egli è un pescarese nel vero senso della parola e forse anche per questo un anno fa ha ricevuto il Ciattè d’oro. Oggi quell’ambìto riconoscimento trova un’ulteriore motivazione. Grazie Maestro, a nome di tutti i pescaresi!”

Il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli ha dichiarato: “Cetrullo da artista e cittadino esemplare dimostra con i fatti quanto sia forte il suo legame con Pescara. Quest’opera migliora il tratto estetico di questi spazi che oggi vengono offerti alla città.” Per Mariarita Paoni Saccone “non è frequente che un artista esprima una sensibilità di natura sociale così importante. Per questo ringrazio anch’io Enea Cetrullo con il quale stiamo progettando una mostra da tenere quanto prima.”