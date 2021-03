Tre escursionisti dispersi a Rigopiano

Uno di Lanciano, uno di Cepagatti ed un’altro di Bisenti. In corso ricerche

Erano attesi a casa nel pomeriggio, ma i familiari in serata non li hanno visti rientrare e nell’impossibilità di contattarli telefonicamente, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e al 118, che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

Squadre di terra del Soccorso Alpino sono subito partite dalla stazione di Penne, appena hanno ricevuto l’allarme. Stando a quanto riferito dai familiari dei tre, un uomo residente a Lanciano (Ch), uno a Cepagatti (Pe) e un altro a Bisenti (Te), gli escursionisti erano diretti da Monte San Vito a Rigopiano (Pe), dove avrebbero lasciato anche le proprie auto. Quasi sicuramente i tre praticavano sci alpinismo, ma sono tuttora in corso ulteriori verifiche. Si cercano i tre, e si sta verificando l’effettiva presenza delle vetture dei tre dispersi a Rigopiano.

AGGIORNAMENTI DEI TRE DISPERSI: TROVATE LE MACCHINE IN ZONA A VALLE D’ANGRI, A FARINDOLA E NON A RIGOPIANO, COME INIZIALMENTE SEGNALATO DAI FAMILIARI

AGGIORNAMENTO

RITROVATI A VALLE D’ANGRI, VICINO FARINDOLA I TRE DISPERSI, UNA RAGAZZA E DUE UOMINI. STANNO BENE, SOLO UN PO’ INFREDDOLITI