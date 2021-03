Controlli dei Carabinieri, multa ad un bar di S. Maria Imbaro

Nel fine settimana intensificati i controlli dei Carabinieri di Ortona per norme anti covid

La compagnia dei carabinieri di Ortona, come negli scorsi fine settimana, ha ulteriormente intensificato i controlli per il rispetto delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19. In particolare in tutti i comuni di competenza territoriale del comando intermedio dell’Arma di Ortona è stato attuato un servizio a largo raggio che ha visto coinvolte tutte le stazioni carabinieri dipendenti, che sono state supportate dagli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile e coordinati dalla centrale operativa. Sono stati controllati con particolare capillarità i comuni di Miglianico e di Ortona, che attualmente sono inseriti tra quelli in zona rossa della provincia chietina, e gli altri più in generale con plurimi posti di controllo alla circolazione stradale lungo la viabilità ordinaria, controlli dei locali pubblici, dei parchi e dei luoghi di possibili assembramenti nonché con pattuglie a piedi dei centri storici. Un centinaio sono state le persone e le relative autocertificazioni controllate; e di queste numerose quelle sanzionate perché sorprese fuori dal comune di residenza senza una motivazione valida ovvero per il mancato uso della mascherina protettiva. A Santa Maria Imbaro i carabinieri della stazione di Fossacesia hanno sanzionato l’esercente di un bar che stava servendo al banco un cliente che è stato a sua volta multato. I normali controlli proseguiranno nei giorni feriali e saranno ulteriormente intensificati, come oramai avviene da diverse settimane, nei prossimi weekend.