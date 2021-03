Chieti: covid ed attività commerciali, riunione in comune

Chieti è tra le città dove ci saranno maggiori restrizioni a causa dell’andamento dei contagi

In base alle nuove disposizioni governative in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile, l’Abruzzo resta in zona arancione. Sul territorio cittadino si applicheranno le normative sia governative che quanto dispone la nuova ordinanza regionale firmata ieri dal Presidente Marsilio, che pongono Chieti fra le 35 città per cui valgono le maggiori restrizioni a causa dell’andamento dei contagi. Zona rossa per tutta l’Italia, invece nei giorni di sabato Santo, Pasqua e Pasquetta 3, 4 e 5 aprile ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca. In quei tre giorni sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all’interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22. Queste le regole, resta piena la collaborazione fra Amministrazione e categorie economiche anche in vista del periodo pasquale.

“Abbiamo convocato tavolo con la categoria per il prossimo mercoledì, un comparto a cui si chiede un ulteriore sacrificio con la speranza che le condizioni del Paese possano migliorare il prima possibile e si possano programmare progressive riaperture – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Con questa riunione, oltre a fare il punto sulle iniziative attuate dall’Amministrazione sino ad ora e sulle restrizioni in atto in uno dei periodi più proficui per l’economia, intendiamo costruire con la categoria percorsi futuri che possano consentire di superare questo momento drammatico, condividendo iniziative da mettere in campo per sostenere e risollevare il settore a cui abbiamo da sempre fatto sentire la nostra vicinanza istituzionale. Questo ruolo ci induce ad ascoltare le principali criticità che affliggono gli esercenti cittadini, ma anche a fare da collettore di idee per rispondere ad alcune di queste, costruendo insieme progetti e occasioni di sostegno che facciano sortire subito i propri effetti, soprattutto sul comparto cittadino di piccola e media entità, com’è accaduto con i bandi relativi ai buoni acquisto che saranno erogati nei prossimi giorni. Ascolteremo, ma recepiremo anche le istanze del tavolo, cercando di mettere in campo iniziative utili, oltre che solidali.

Per quanto riguarda le regole per le vendite relative alla settimana entrante, oltre alle disposizioni regionali che confermano in toto le restrizioni delle settimane scorse per il commercio al dettaglio, rimangono anche le restrizioni previste per il commercio su suolo pubblico che permane limitato ai soli generi alimentari, ortofrutticoli, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti”.