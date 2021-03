Il sottosegretario Pucciarelli incontra il generale Pietro Serino

Espresso l’apprezzamento del Governo verso l’esercito Italiano

“Gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, che Lei guida con onore e altissima competenza, sono impegnati su diversi fronti tra i quali quello dell’emergenza sanitaria, quello della sicurezza e quello delle operazioni oltre i confini nazionali. Attività che svolgete con elevata professionalità e spirito di servizio a tutela della collettività.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro avvenuto oggi con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale Pietro Serino.

“L’Esercito Italiano ha il pieno apprezzamento e la fiducia del Governo e degli italiani. Fiducia confermata, tra l’altro, con la recente nomina del Generale Figliuolo quale nuovo Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19. Con tale atto si è voluto dare un cambio di rotta ed imprimere una forte accelerazione nella gestione della campagna vaccinale, un’attività che vedrà il nostro Esercito Italiano, unitamente alle altre Forze Armate, mettere in campo tutte le professionalità necessarie per assicurare la più elevata risposta sanitaria a questa emergenza epidemiologica.

Questa crisi ha infatti mostrato, con ogni evidenza, il valore aggiunto che la Forza Armata è in grado di esprimere, sapendo operare con rapidità ed efficacia, in perfetta sinergia con le altre amministrazioni, in primo luogo con la Protezione Civile e con tutte quelle che insistono sul territorio.

Un valore aggiunto che è il prodotto della elevata professionalità, del senso del dovere e dello spirito di sacrificio di tutti gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano, una Forza Armata efficiente, una risorsa sempre pronta e irrinunciabile al servizio dei cittadini.” – ha concluso Pucciarelli.