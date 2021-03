8 marzo: a L’Aquila inaugurata la “Stanza tutta per sé”

Presenti il Sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Maria Luisa Ianni

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alle Pari opportunità, Maria Luisa Ianni, hanno partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione della “Stanza tutta per sé”, un luogo protetto situato all’interno della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri realizzato in collaborazione con club Soroptimist dell’Aquila. Un ambiente riservato in cui donne vittime di violenza potranno affidarsi alle operatrici e agli operatori dell’Arma che, con specifiche professionalità e competenze, forniranno un valido supporto per sostenerle nel percorso di allontanamento dal pericolo personale e dei propri cari.

“La violenza sulle donne non è solo quella fisica ma è anche quella generata dalla privazione di alcuni diritti, garantiti invece agli uomini. Compito della politica è quello di sostenere gli sforzi che le istituzioni locali portano avanti per assicurare una parità di genere reale, che non costringa a dover scegliere tra famiglia e lavoro e assicuri le stesse opportunità. Le risorse impegnate dall’amministrazione sul piano per la riorganizzazione dei tempi della città è funzionale anche a questo obiettivo” ha sottolineato il sindaco.

“Quella dell’otto marzo è una festa di diritti mancati ed è importante sostenere un cambio di cultura nella nostra società. I soprusi e le prevaricazioni sulle donne possono avere diverse sfaccettature e si deve intervenire su più ambiti. L’iniziativa promossa da Carabinieri e Soroptimist, che ringrazio per l’impegno che è stato profuso nella istituzione della Stanza tutta per sé, va proprio nella direzione di collaborazione e sinergia che deve esserci tra istituzioni dello Stato e di cui le associazioni del terzo settore possono e devono essere l’anello di congiunzione per accelerare processi volti a migliorare la qualità della vita e dei servizi per le nostre comunità” ha aggiunto l’assessore Ianni.

Nel corso della mattinata il primo cittadino ha preso parte anche all’evento promosso dal Rotary club L’Aquila alla Villa Comunale durante il quale è stato presentato il restauro della panchina rossa e della contigua bacheca dove è possibile poter depositare/prendere libri e il progetto dal titolo “Educare al genere” da realizzare nelle scuole del territorio.