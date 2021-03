Tollo: Comunità energetiche, lunedì la presentazione ai cittadini

L’innovativa iniziativa ne prevede due, nelle contrade Macchie e Santa Lucia

La pandemia, per fortuna, non blocca le belle iniziative mirate alla sostenibilità ambientale messe in atto dal Sindaco di Tollo, Angelo Radica come quella delle “Comunità energetiche”. Si tratta di un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita. Le “Comunità energetiche” consentono a cittadini, imprese, attività commerciali di unire le forze per dotarsi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. “Lo scorso 5 Novembre abbiamo avviato l’innovativa iniziativa della costituzione delle comunità energetiche affidando un incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità all’Ing Roberto D’Ancona. Il mese scorso abbiamo ricevuto lo studio di fattibilità per la realizzazione di due comunità energetiche in Contrada Buttici/Macchie e una in Contrada Ciccospreca/Santa Lucia- spiega il sindaco Radica preannunciando l’incontro che si terrà lunedi prossimo, 8 marzo, per informare i cittadini di contrada Macchie e Buttici per illustrare loro l’opportunità dell’iniziativa ed i contenuti dello studio di fattibilità.