L’Aquila: approvato il bilancio di previsione 2021/23

Nella manovra si prevedono sgravi e detrazioni per attività produttive colpite dal Covid.

È una manovra “shock” quella varata dalla giunta comunale nella giornata di ieri che ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, contenente misure e detrazioni volte a contenere gli effetti della crisi generata dal coronavirus. A beneficiarne, oltre cittadini e famiglie, quelle attività produttive che da circa un anno sono costrette a fare i conti con pesanti cali di incassi e fatturato e nei confronti delle quali sono state adottate riduzioni e abbattimenti per circa 800mila euro per l’annualità in corso. Complessivamente il bilancio previsionale, comprensivo degli stanziamenti per la ricostruzione, riporta un ammontare nel triennio di 1 miliardo e 261 milioni di euro e sarà all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione entro il 31 marzo, salvo diverse disposizioni o proroghe provenienti dal governo nazionale.

“Abbiamo voluto lanciare un segnale importante a tutte quelle attività che più di altre stanno stringendo i denti a causa della pandemia, dietro le quali ci sono decine di piccoli imprenditori e famiglie. – ha sottolineato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Questa amministrazione prosegue il percorso di discontinuità rispetto alla precedente maggioranza che aveva operato aumenti di tasse e tributi nell’ordine del 20% della Tari nel 2016, del 2,5 della Tasi ordinaria tra il 2014 e i 2015 o della Cosap, incrementata del 3% tra il 2014 e il 2015. Già nel 2018 abbiamo operato un primo taglio della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche di circa il 10% e della Tasi dal 2,5 al 2 per gli immobili di categoria catastale diversi dalle abitazioni principali. Nonostante le difficoltà che sta attraversando il Paese a causa di una crisi generale aggravata dall’emergenza covid è stata fatta una scelta forte, cercando di dare risposte concrete alle esigenze della comunità. Ringrazio il vice sindaco Daniele, dirigenti e funzionari dei servizi Bilancio e Tributi per aver compiuto un lavoro importante, con grande spirito di abnegazione e servizio per i cittadini”.

Nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta in modalità videoconferenza, il vice sindaco con delega al Bilancio, Raffaele Daniele, ha preliminarmente ringraziato “i rappresentanti delle associazioni di categoria con cui mi sono confrontato più volte, che hanno fornito un contributo determinante, e i consiglieri di maggioranza grazie al cui confronto e supporto siamo riusciti a liberare le risorse utili alla copertura economica di questa manovra”.

illustrato i provvedimenti principali a sostegno delle attività produttive “frutto – ha sottolineato Daniele – di un lungo e proficuo confronto con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria, che a più riprese ho incontrato nelle scorse settimane e che ringrazio per la collaborazione fornita”

“Per le utenze non domestiche per l’annualità 2021 abbiamo previsto un taglio del 70% della Tari per piscine, palestre e impianti sportivi, del 50% per bar, ristoranti, birrerie, pizzerie, alberghi, teatri e cinema. Per tutte le altre attività, eccezion fatta per supermercati e farmacie (attività che hanno subìto meno l’incidenza del virus, alle quali comunque non è stato applicato nessun aumento), la detrazione Tari sarà del 25%. Per tutte le utenze domestiche, invece, sarà prevista una riduzione del 15% della Tari per le seconde case non abitate, per un minor introito di oltre 200mila euro per le casse comunali. Oltre a massimizzare le fonti di finanziamento statale sul bilancio è stata formulata una importante razionalizzazione delle spese per far quadrare i conti”.

“Sempre per le attività produttive, inoltre, è stato riproposto l’iter semplificato per la richiesta di concessione di suolo pubblico, e grazie all’accordo con la Soprintendenza per l’installazione di dehor (in collaborazione con la commissione arredo urbano) vi sarà un’accelerazione nei tempi di rilascio delle autorizzazioni. Come per il 2020, infatti, il Comune concederà alle attività commerciali, gratuitamente l’occupazione di suolo pubblico: gli spazi potranno essere raddoppiati e tale maggiore superficie sarà esentata anche dalla Tari. In questo caso vi sarà una riduzione di tributi in entrata per l’ente per una somma che supera i 200 mila euro. Sono confermate, altresì, le detrazioni Imu, così come lo scorso anno. Ricordo, infine, che solo a dicembre, con l’approvazione della legge di bilancio dello Stato, è stato approvato il finanziamento da 10 milioni a copertura delle maggiori spese e minori entrate legate al sisma ed è stato fatto un lavoro enorme da parte degli uffici per giungere alla definizione di questo strumento finanziario”.

Una volta approvato il bilancio di previsione 2021-2023 tutta la modulistica necessaria per accedere a sgravi e detrazioni sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ente comunale, sarà disponibile negli uffici di front office del servizio Tributi e riscossioni in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia) oppure nelle sedi delle delegazioni di Sassa e Paganica.