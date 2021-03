Riconoscimento a lavoratrici e lavoratori della Spumador di Sulmona

Per la Cisl è una importante realtà industriale dimenticata dalla politica

In un anno molto difficile e complicato come il 2020 appena trascorso, le buone notizie vanno evidenziate. Proprio oggi, dopo incontro con Azienda Spumador di Sulmona, l’accordo sottoscritto tra Fai Cisl, Uila UIL, Rsu ed azienda ha dato un ottimo risultato per le lavoratrici e lavoratori del sito peligno. “L’accordo sottoscritto prevede un premio di risultato superiore a quello del 2019. Il premio, detassato al 10%, pari a € 800, è incrementato di € 300 rispetto al 2019, – dichiara il Segretario Generale della FAI CISL, Franco Pescara. A questo riconoscimento per il lavoro svolto in questo periodo di crisi economica va aggiunto che le lavoratrici e i lavoratori non hanno usufruito neanche di un’ora di cassa integrazione e che la Spumador ha espresso la volontà di volere continuare gli investimenti in un territorio che registra un alto tasso di disoccupazione. Purtroppo, – denuncia il Segretario generale della FAI CISL -, questa importante realtà industriale della valle peligna, dove lavorano stabilmente 88 persone e 20 – 25 stagionali nel corso dell’anno, è dimenticata dalla politica che continua nelle consuete liti e divisioni invece di fare scelte di sviluppo e crescita per il territorio. “Complimenti alle lavoratrici e lavoratori della Spumador per gli ottimi risultati produttivi raggiunti, queste notizie ci stimolano ancor di più a proseguire nella nostra attività di tutela e di rappresentanza,- ha concluso Franco Pescara”.