Torino di Sangro: grande partecipazione allo screening

Effettuati 1101 tamponi. Il sindaco Di Fonso ringrazia la cittadinanza

Grande partecipazione a Torino di Sangro per lo screening, tantissimi cittadini si sono recati a fare il tampone nelle due giornate che hanno impegnato tanti volontari. Il Sindaco Nino Di Fonso affida ad un post sui social il suo ringraziamento “Ssono stati due giorni intensi in cui abbiamo effettuato 1101 tamponi, un numero importante per la nostra comunità ed è per questo che desidero ringraziare con il cuore tutti voi per lo spirito di collettività che, da sempre, contraddistingue il nostro paese. Desidero ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale, i ragazzi della Protezione Civile gruppo Comunale Torino di Sangro, i ragazzi della Croce Rossa Italiana U.T. Torino di Sangro, ed i ragazzi del servizio civile che senza il loro impegno, la loro dedizione, professionalità e disponibilità niente sarebbe stato possibile. Un particolare ringraziamento al Direttore Generale Dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell’Abruzzo e del Molise, il nostro concittadino Nicola D’Alterio, che ci ha onorati della sua presenza in questi due giorni di screening. Ma il più grande riconoscimento e ringraziamento va a loro, i veri eroi di questa guerra, loro che tutti i giorni da quasi un anno lottano continuamente con questo dannato Covid-19 e che ci hanno volontariamente offerto il loro supporto per le procedure di screening.E’ doveroso per me ringraziarvi personalmente per tutto quello che avete fatto e che state facendo per noi.”