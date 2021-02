Covid: zona rossa solo per alcuni comuni delle province di Pe e Ch

Oggi la nuova ordinanza emessa dal presidente Marco Marsilio

Non più le intere province di Chieti e Pescara in zona rossa ma solo alcuni comuni più a rischio. Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Le due province erano in zona rossa dallo scorso 14 febbraio, per effetto di un provvedimento in scadenza domani.

.Nove i comuni interessati nel Chietino e 14 nel Pescarese. Ecco i comuni dove sarà prorogata la zona rossa in provincia di Pescara:

Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo,Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore, Turrivalignani. Per la Provincia di Chieti i comuni sono: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.

Continua il costante monitoraggio: sotto particolare osservazione – fanno sapere alla Regione – ci sono i comuni della costa teramana più prossimi all’area metropolitana pescarese (Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi), e i comuni di Atessa e Guardiagrele, per i quali nelle prossime 48 ore verrà effettuata una rivalutazione. Un altro elenco di comuni sarà sottoposto a sorveglianza per verificare se nei prossimi giorni continueranno a mostrare trend di crescita, caso in cui si adotteranno specifiche misure rispetto alla fascia arancione loro attribuita.