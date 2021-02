Ortona: al via i lavori strada comunale Ruscitti

Si prevede il consolidamento della scarpata della strada comunale

Sono iniziati i lavori in contrada Ruscitti che prevedono il consolidamento della scarpata della strada comunale che a seguito di una serie di movimenti franosi avvenuti negli anni passati, è stata fortemente ridotta nella sua carreggiata creando una situazione di disagio e pericolo per i residenti. Il progetto esecutivo dell’opera curato dall’architetto Rocco Valentini è stato approvato dalla giunta comunale lo scorso dicembre mentre i lavori sono stati affidati attraverso la procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, alla ditta Cicchitti Eraldo che ha proposto un ribasso del 28,26%. Oltre al consolidamento della scarpata e quindi alla rimessa in sicurezza della strada comunale sono previsti anche interventi di miglioramento della rete fognaria.

«Si tratta di un intervento atteso da anni – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – dai residenti della contrada e da quanti utilizzano la strada. Opere importanti finanziate per un importo complessivo di 65mila euro che si inseriscono nell’intenso programma avviato da questa amministrazione di riqualificazione della estesa rete stradale comunale, attraverso il rifacimento del manto stradale e come in questo caso con interventi anche strutturali che vanno a restituire tratti di strada fortemente danneggiati. Uno dei capitoli di spesa importanti e sempre presenti di questa amministrazione è proprio quello dedicato alla manutenzione e sistemazione del patrimonio stradale comunale, comprese le strade rurali».

Inoltre proprio a riguardo del programma di riqualificazione urbana sulle strade del territorio, la giunta comunale nella seduta di lunedì 22 febbraio, ha approvato il progetto di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali in contrada Caldari, contrada Cappellini, Villa San Tommaso e Villa Torre. I lavori per un importo di 28mila e 700 euro sono stati finanziati con le economie risultanti dall’intervento già effettuato nel 2019 su diverse strade nelle contrade attraverso un mutuo di 150mila euro.

«Dopo lo stop invernale le ditte sono pronte per ripartire con gli interventi di manutenzione stradale e soprattutto con gli asfalti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Cristiana Canosa – il cronoprogramma dei cantieri da avviare nelle prossime settimane è già pronto con circa 30 opere che riguardano tra i diversi lavori anche quelli sulla pubblica illuminazione e l’efficientamento energetico nelle scuole».