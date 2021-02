Intensificati i controlli delle forze dell’ordine. Situazione che richiede massima attenzione.

“In città abbiamo ulteriori 16 positivi appena comunicati dalla Asl: il totale è quindi di 306 positivi (tasso di positività 0,9%), con oltre 400 persone in quarantena. I controlli delle forze dell’ordine per il rispetto della zona rossa sono aumentati, come abbiamo visto nelle ultime ore: ringrazio gli operatori delle varie forze in campo per questo lavoro di controllo importante del territorio. E’ una situazione che richiede la massima attenzione e responsabilità da parte di tutti. Si può uscire di casa solo per motivi certificati di lavoro, salute e stretta necessità: perché il covid19 cammina sulle nostre gambe e bisogna limitare al massimo le occasioni di contagio. Su una popolazione scolastica di 2746 alunni delle scuole primarie e prima media che svolgono didattica in presenza, abbiamo ad oggi 12 alunni positivi (tasso di positività 0,4%) e 2 classi in quarantena.” E’ quanto comunica il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che fa un riepilogo della situazione scolastica “Questi sono i dati relativi alle scuole in presenza nel dettaglio: 2 positivi e 2 classi in quarantena scuola di Principe di Piemonte 4 positivi primaria di Marcianese1 positivo primaria Rocco Carabba1 positivo primaria Bellisario1 positivo primaria Giardino dei Bimbi3 positivi prima media Umberto INelle altre 4 scuole primarie e di prima media non si registrano casi. Nelle scuole dell’infanzia, oltre i 9 casi di positività noti della scuola dell’infanzia di Marcianese chiusa da ieri fino a venerdì, ci sono 2 positivi nella scuola dell’infanzia di Olmo di Riccio nella 1^ e 4^ sezione e 1 positivo nella 8^ sezione della scuola Maria Vittoria con relativa classe in quarantena.Nelle altre 9 scuole dell’infanzia non si segnalano casi di positività.”