Casalbordino, esibisce una patente falsa, denunciato dai carabinieri

Si tratta di un 35enne romeno da anni a Casalbodino era alla guida della sua Opel

I carabinieri della stazione di Casalbordino hanno denunciato in stato di libertà per uso di atto falso e guida senza patente alla procura della Repubblica di Vasto un 35enne, bracciante agricolo di origini romene da anni residente a Casalbordino. L’uomo è stato fermato da una pattuglia ad un posto di controllo alla circolazione stradale nel cento urbano del paese mentre era alla guida della sua Opel. Alla classica richiesta dei militari di fornire i documenti di guida e di circolazione, mostrava una patente di guida che, nonostante fosse un falso fatto bene, insospettiva gli operanti che da un rapido riscontro alla banca dati delle Forze di Polizia, avevano la conferma che il documento non era genuino. Il documento di guida è stato sequestrato e sono in corso le indagini per identificare gli abili falsari che grazie alle nuove tecnologie, sempre più alla portata di tutti per i costi accessibili, riescono a produrre documenti pari agli originali, generando un vasto ed assai lucroso mercato del falso.