Primi vaccini agli over 80 in provincia di Chieti

Iniziano da domani a Lanciano, Chieti e Vasto. I nomi degli anziani attinti dalla piattaforma regionale

Domani saranno vaccinati i primi over 80 residenti in provincia di Chieti. La campagna prende avvio negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica di Lanciano e Chieti e presso la Direzione medica dell’ospedale di Vasto, dove arriveranno i primi 200 anziani i cui nomi stati attinti dagli elenchi forniti dalla Regione in base alle manifestazioni di interesse raccolte. La Asl è pronta a vaccinare per il momento quattro giorni a settimana, e dal 1° marzo in aggiunta presso l’Uccp di Chieti, il Poliambulatorio di San Vito, l’ospedale di Atessa e l’ospedale di Ortona. Inoltre saranno operativi anche i Pta di Casoli, Guardiagrele e Gissi, e si renderanno disponibili il Pala Cus a Chieti, il Pala Bcc a Vasto e il Palazzetto dello sport di Lanciano grazie a convenzioni stipulate con l’Università e i rispettivi Comuni.

“Ci siamo dati un’organizzazione che ci permette di vaccinare più di 1.000 persone al giorno – ha confermato il Direttore generale della Asl Thomas Schael oggi nella riunione dell’Unità di crisi Covid-19 – : questa è la nostra potenzialità, che possiamo esprimere pienamente in base alla disponibilità delle dosi di vaccino. Riusciamo, inoltre, a vaccinare contemporaneamente altre categorie al di sotto dei 55 anni se possiamo disporre anche dei vaccini Astra Zeneca”. Gli over 80 della provincia di Chieti che hanno manifestato interesse per la vaccinazione sulla piattaforma regionale sono 14.243, pari al 44,7% del totale, censito in 31.841.

Intanto è a buon punto la copertura vaccinale di ospiti e personale delle Rsa e istituti per anziani, che in provincia di Chieti, seppur diversamente strutturate, ammontano a 100: sono state già vaccinate 1.634 persone, mentre per la conclusione della campagna, prevista per la fine della prossima settimana, ne mancano 721, comprese quelle che devono ricevere la seconda dose.