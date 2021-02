Francavilla: sequestrati due apparecchi da intrattenimento

Il sequestro nell’ambito del contrasto al gioco illegale è avvenuto in un circolo privato

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del gioco illegale, i funzionari ADM di Pescara, unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia diFinanza di Chieti -Tenenza di Ortona, hanno sottoposto a sequestro amministrativo, in un circolo privato del Comune di Francavilla al Mare(Ch), due apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro privi di titoli autorizzatori e non collegati alla rete telematica. Al momento dell’accesso una delle slot era utilizzata da un socio del circolo, nonostante la vigenza dei divieti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Nel corso delle operazioni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo anche3 computer messi a disposizione dei soci del circolo eutilizzati per il collegamento a piattaforme di gioco on-line.Nei prossimi giorni saranno elevate le contestazioni ai soggetti interessati per le violazioni riscontrate ei computer sequestrati saranno sottoposti a perizia tecnica.