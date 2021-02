All’Alberghiero di Villa Santa Maria incontro sul turismo esperenziale

Il 18 febbraio il primo di una serie di 15 webinar con ospiti di rilievo

Il Covid non ferma le belle iniziative dell’Istituto Alberghiero “G.Marchitelli” di Villa Santa Maria, che, seppur in una forma diversa, prosegue con azioni educative e didattiche di grande rilievo. Il 18 febbraio, dalle 16 alle 18, si terrà un webinar sul tema “Turismo esperenziale..un viaggio attraverso le emozioni dei…saperi…sapori..profumi…colori”. Si tratta della prima delle 15 azioni educative e didattiche di digital experience messe in campo per l’anno scolastico 2020/2021. Agli incontri interverranno personalità importanti del mondo del turismo, dellì’enogastronomia, della medicina, dell’università, dell’accademia della cucina, del mondo diplomatico in Italia ed all’estero. Il relatore del primo incontro sarà Danilo Fantini, Food & Beverage service manager.

“Gli obiettivi delle soft-skills riguardanti il turismo esperenziale prevedono di garantire la continuità della didattica integrando presenza ed e-learnig; di favorire l’integrazione tra studenti docenti ed esperti; di sviluppare la dimensione operativa del fare e del learning by doing.” Si legge nel comunicato a firma della dirigente Giovanna Ferrante.