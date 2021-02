Spostamenti limitati a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Francavilla

Nuova ordinanza immediatamente esecutiva emessa dal presidente Marsilio per 14 giorni

Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato nel pomeriggio l’ordinanza che limita gli spostamenti a Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare. L’ordinanza prevede il “Divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali”. In sostanza restano aperti bar e ristoranti.