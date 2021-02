Screening a Lanciano: 10187 tamponi, 50 cittadini positivi

I dati definitivi dopo due fine settimana dedicati ai tamponi

“Oggi sono stati eseguiti grazie all’infaticabile opera dei volontari sanitari e amministrativi 3259 tamponi che hanno consentito di individuare e mettere in sicurezza 20 cittadini positivi asintomatici. Ieri sabato 6 febbraio ne sono stati eseguiti 2526 tamponi, di cui 9 positivi: secondo i dati raccolti dal Centro Operativo Comunale di Lanciano abbiamo effettuato 5785 tamponi in questo fine settimana. Un dato molto incoraggiante, migliore dello scorso fine settimana, quando sono stati effettuati 4402 tamponi, di cui 21 positivi.In sostanza, in due fine settimana su 10187 tamponi sono stati trovati 50 cittadini positivi asintomatici che hanno potuto sapere della propria positività ed evitare così di contagiare inconsapevolmente e involontariamente eventuali familiari, colleghi di lavoro ecc. Un ottimo servizio alla collettività.” è quanto comunica il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, sulla sua pagina Facebook a conclusione del secondo week hend dedicato allo screening di massa. Il sindaco ringrazia anche tutti coloro che hanno collaborato “Grazie ai volontari amministrativi e sanitari, grazie alla cittadinanza che ha partecipato in numero maggiore rispetto alla scorsa settimana e grazie grazie grazie infinitamente a chi ha lavorato gratuitamente in questi giorni festivi per dare un po’ del proprio tempo alla comunità. E’ uno sforzo che conforta e riempie di orgoglio tutta la città.”