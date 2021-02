San Vito Chietino: Centro vaccinale anti Covid, apertura in tempi brevi

“Una soluzione per la struttura abbandonata che va a beneficio di tutto il comprensorio” dicono le consigliere Paola Bomba e Francesca Di Cicco

Esprimono soddisfazione le consigliere comunali di minoranza, Paola Bomba e Francesca Di Cicco del gruppo Nuova Alleanza Per San Vito, per la notizia relativa ad una imminente apertura del Centro Vaccinale. “Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael ha visitato i locali del distretto sanitario di San Vito Chietino che ospiteranno il centro vaccinale Anti Covid verificandone l’idoneità e dando il via libera all’iter per procedere all’apertura che avverrà in breve tempo.” si legge in una loro nota.

“Per noi è una grande soddisfazione, ringraziamo il direttore generale Schael per la celerità con la quale ha dato seguito alla nostra richiesta e l’assessore regionale Nicola Campitelli che si è fatto subito promotore della nostra proposta” dichiarano le due consigliere.

Il centro vaccinale verrà realizzato in una struttura ormai abbandonata che ospitava il distretto sanitario come specificato nel comunicato “Nella struttura una volta c’era la guardia medica chiusa ormai da anni. L’attuale amministrazione comunale, nel mese di ottobre 2020, con delibera di Giunta n°117 ha deciso di rinunciare al ricorso al Tar Abruzzo, avviato dalla precedente amministrazione per opporsi alla chiusura dell’importante presidio a San Vito. Una decisione assurda con la quale, in pratica, ci si è arresi alla decisione scellerata di privare il nostro territorio di un servizio sanitario importante. Noi dell’opposizione ci siamo messi al lavoro per fare in modo che la struttura potesse, in qualche modo, essere ancora utilizzata e tornare al servizio del territorio. Abbiamo trovato subito l’appoggio dell’assessore regionale Campitelli che ha capito l’importanza della nostra richiesta aiutandoci a concretizzarla. Si tratta, ci teniamo a precisarlo, di una soluzione che va a beneficio di tutto il comprensorio.”