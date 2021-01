Importante certificazione per la SGB Humangest Holding

Paolo De Vincentiis

Per il secondo anno consecutivo la società che ha sede a Pescara riceve la certificazione Top Employer Italia 2021

Per il secondo anno consecutivo, SGB Humangest Holding – società che offre servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing – è fra le aziende proclamate ufficialmente Top Employer Italia 2021. La Certificazione Top Employers, rilasciata da Top Employers Institute, è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Anche quest’anno, SGB Humangest Holding ha raggiunto e soddisfatto gli elevati standard richiesti da Top Employers Institute, risultando all’avanguardia per quel che riguarda sei macro aree in ambito HR ed eccellendo in venti diversi topic e rispettive Best Practices, tra cui: People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri. Un’azienda dove il valore delle persone è sempre in primo piano grazie a strumenti per la crescita personale e professionale di ciascuno: è questa la sfida di SGB Humangest. Eventi di formazione esclusivi, una polizza sanitaria estesa a tutto il nucleo familiare, una lunga serie di benefit e incentivi legati agli anni di lavoro maturati in azienda, sono solo alcune delle misure di “SGB Welfare”, il programma pensato e realizzato ascoltando i bisogni di chi fa parte del team, esempio tangibile dell’attenzione del Gruppo SGB al benessere delle proprie persone che operano nelle sedi e sulla fitta rete di filiali sul territorio nazionale.

«Questo importante riconoscimento evidenzia la qualità di quanto facciamo ogni giorno, ancor più ai margini di un anno difficile come quello appena concluso – ha commentato Paolo De Vincentiis, HR & Marketing Director SGB Humangest – La certificazione “Top Employer” mette in luce non solo l’impegno del Gruppo nel fornire servizi efficienti, rapidi, professionali alle aziende partner, ma anche la capacità di “ascolto” e coinvolgimento di chi fa parte del team SGB, il nostro vero patrimonio e punto di forza. Un esempio che mi piace condividere è quello di SGB Life, un progetto innovativo che ha dato vita al nostro claim: Cresciamo con passione, generando fiducia. Questo claim rappresenta il DNA dell’azienda e delle sue persone. Attraverso survey e focus group virtuali, lo staff del Gruppo ha fatto emergere i valori e comportamenti che ci contraddistinguono, colonne portanti dell’azienda, poiché nate dalla condivisione di tutti. Questa certificazione è quindi uno stimolo a continuare a perseguire questa autenticità, che da sempre fa di noi una realtà nella quale i migliori talenti hanno la possibilità di crescere e di sentirsi realizzati».

La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e continuo impegno delle aziende nel prendersi cura delle proprie persone, dichiara David Plink, CEO di Top Employers Institute: «Usciamo da un anno drammatico, ma nonostante le difficoltà che hanno messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo, sono particolarmente fiero e orgoglioso nel congratularmi con SGB Humangest Holding che ha continuato nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie HR, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone».

Il Programma Top Employers ha certificato e riconosciuto nel 2021 in 120 Paesi in tutto il mondo più di 1.600 aziende. E SGB Humangest è tra queste.