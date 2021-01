Lanciano, pakistano di 30 anni denunciato per maltrattamenti in famiglia

La donna da tempo subiva maltrattamenti e vessazioni dall’uomo

Da mesi veniva maltrattata, vessata dal proprio coniuge che le impediva anche di utilizzare il cellulare per comunicare con i suoi parenti. Una situazione insostenibile per la donna che ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo. Dopo una attenta attività d’indagine delegata, in relazione alla denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni sporta dalla donna residente a Lanciano, gli agenti della sezione anticrimine del commissariato, diretti dal vice questore Lucia d’Agostino, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ed i prossimi congiunti della stessa, con divieto di comunicare con i predetti con qualsiasi mezzo nei confronti del cittadino pakistano A.S. di 30 anni.

il provvedimento é stato emesso in data 20.01.2021 dal Gip del Tribunale di Lanciano dott. Massimo Canosa su richiesta a firma del procuratore dott.ssa Mirvana di Serio.