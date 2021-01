Lanciano: premiata la foto dell’albero che ha ricevuto più like

Si è concluso il contest fotografico lanciato dalla New Energy, azienda che ha realizzato l’albero in piazza

Ancora per qualche giorno sarà possibile tornare all’atmosfera natalizia ed ammirare i giochi di luce dell’albero di Natale in piazza Plebiscito a Lanciano. Quest’anno l’albero, chiamato #20Venti, è stato realizzato dall’azienda New Energy con la creatività dell’artista Filippo Iezzi. Nel giorno dell’inaugurazione è stato lanciato un contest fotografico che consisteva nel realizzare una foto dell’albero e postarla sui social dell’azienda. La foto vincitrice e quindi più apprezzata sui social è stata quella di Isabella D’Amico.

foto vincitrice del contest fotografico

Il premio, un monopattino elettrico, è stato consegnato da parte del sindaco Mario Pupillo e di Daniele Braccia della New Energy al marito della vincitrice in una breve cerimonia che si è svolta questa sera in piazza.

premiazione del contest fotografico

“Sono soddisfatto per i tantissimi apprezzamenti ricevuti ed anche per la partecipazione che c’è stata per il contest fotografico” ha dichiarato Daniele Braccia della New Energy Energie Rinnovabili “Una iniziativa che, lo ricordo, ha lanciato un messaggio di sostenibilità e rispetto dell’ambiente in perfetta sintonia con la mission della nostra azienda”

Sull’albero sono posizionate circa 7000 luci alimentate anche con energia rinnovabile grazie a dei pannelli installati, per l’occasione, sulla terrazza del palazzo Comunale.