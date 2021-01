Sanità: riparato il guasto alla dialisi di Vasto

Il direttore sanitario della Asl, Muraglia precisa che non c’è stata nessuna spoliazione

“Nessuna spoliazione, nessuno smembramento: la Dialisi di Vasto ha ripreso da oggi la regolare attività dopo la riparazione del guasto allo ionizzatore”. Chiare e nette le parole del Direttore sanitario della Asl Angelo Muraglia, che ristabilisce la verità sulla difficoltà che si era creata al San Pio, prontamente risolta: “La scelta di accogliere i pazienti a Ortona per il breve tempo della riparazione è parsa la migliore nell’interesse degli stessi – aggiunge – che non sono stati trascurati nemmeno per un momento. La necessità assoluta era garantire la continuità dei trattamenti, e questo è stato fatto, ma tale scelta non configura alcuna penalizzazione per l’ospedale di Vasto. Abbiamo avuto cura dei pazienti e riparato il guasto rapidamente, pertanto altre letture dei fatti sono assolutamente fuorvianti e non veritiere”.