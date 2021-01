Lanciano: #Liberasceltaperunobiettivocomune pronta per le amministrative

L’associazione ha pronte più liste ed un candidato sindaco

C’è grande fermento a Lanciano in vista delle prossime amministrative. Partiti e liste civiche si stanno organizzando per affrontare la competizione. L’associazione Libera scelta per un obiettivo comune si dichiara pronta a scendere in campo, parla di più liste ed anche di un candidato sindaco il cui nome, per ora, sarebbe top secret. L’associazione, si legge nella nota inviataci “nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha continuato a lavorare per portare avanti il progetto ambizioso con il quale è nata e cioè quello di far tornare Lanciano ad essere il cuore pulsante dell’intero territorio. L’ associazione, che ha tra gli iscritti, persone che vivono con il proprio lavoro e che per una scelta, per l’appunto, libera e scevra da ragioni meramente utilitaristiche, vogliono scendere in campo con l’obiettivo di ridare a Lanciano il ruolo che merita, è pronta con più liste civiche a partecipare alle prossime amministrative anche con un proprio candidato sindaco.”

“Siamo un gruppo di imprenditori, professionisti, dipendenti statali, artigiani con esperienze in vari settori, siamo cittadini per bene e ci accomunano una visione etica della politica che non deve essere basata su personalismi e l’amore per la nostra città” dichiara la presidente dell’associazione Luciana Di Castelnuovo. “Ognuno di noi ha una sua storia, ma ci siamo ritrovati con un obiettivo comune, nel civismo inteso nel senso più puro del termine, mettendo al centro il cittadino ed il suo benessere. La nostra collocazione politica è nel centro-destra e come lista civica ci apriamo al dialogo con i partiti.”

Sempre nella nota si parla anche delle numerose adesioni pervenute in questi mesi e del lavoro che viene svolto quotidianamente, in attività relative al sociale ed in percorsi di ascolto e condivisione di idee e proposte per la città.

“//LIBERASCELTAPERUNOBIETTIVOCOMUNE dunque è pronta ad affrontare una battaglia sicuramente dura, ma con la consapevolezza” aggiunge la Di Castelnuovo “di potercela fare a riprenderci la città”.

Ricordiamo quali sono i componenti del direttivo: Luciana Strizzi, Rosita Di Biase, Vincenzo Fantini, Anna Costantini, Graziella Casalanguida, Valerio Memmo, Angela Mannino, Maria Ida Troilo.