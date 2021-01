Chieti: centro d’ascolto per genitori separati

Il centro si trova nel Nuovo Complesso Parrocchiale “San Martino Vescovo” a Chieti Scalo

Il progetto che si è già fatto conoscere con l’acronimo C.A.S.A (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali), amplia la propria offerta di accoglienza e istituisce un percorso per genitori separati o divorziati. Tutto questo è possibile grazie alla guida esperta di due psicoterapeute della famiglia, le dott.sse Daniela Trenta e Laura Zappitelli.

“L’idea del corso nasce in un momento di confronto tra colleghe in cui ci si interrogava sulla possibilità di offrire, nel contesto del centro d’ascolto, uno spazio rivolto ai genitori che affrontano la separazione”, spiega la dott.ssa Trenta, che continua: “Gli incontri di gruppo hanno l’obiettivo di sostenere emotivamente i genitori che vivono la separazione, aiutandoli ad elaborare gli atteggiamenti conflittuali con il partner, promuovendo la consapevolezza delle proprie scelte attraverso una sempre maggiore padronanza dei cambiamenti relazionali e organizzativi che coinvolgono tutta la famiglia.”

“Partendo dalla consapevolezza di quanto dolorosa possa essere una separazione, l’obiettivo di questo corso –spiega l’altra referente, la dott.ssa Zappitelli- è dare voce a quei vissuti di solitudine, tristezza e smarrimento che il genitore separato si ritrova a vivere. Il centro di ascolto vuole essere un contesto protetto in cui sentirsi accolti e compresi” Accompagnare il genitore a sentire che se anche la relazione è finita, non finisce e “per sempre” continuerà il compito di essere madre o padre e di offrire al proprio figlio sicurezza, appoggio e parole vere e protettive. Saranno loro che, dopo un incontro individuale con ciascun partecipante, daranno vita ad un gruppo in cui con delicatezza affronteranno le tematiche in incontri di tipo esperienziale. Nello stesso Centro di Ascolto presso il Nuovo Complesso Parrocchiale “San Martino Vescovo” a Chieti Scalo è possibile usufruire di consulenze psicologiche gratuite per le quali è gradita ma non necessaria un’offerta.

I percorsi sono così offerti:

Persone singole (1 incontro con l’assistente sociale e 7 con la psicologa):

(1 incontro con l’assistente sociale e 7 con la psicologa): coppie (1 incontro con l’assistete sociale e 5 con la psicologa);

(1 incontro con l’assistete sociale e 5 con la psicologa); famiglie (1 incontro con l’assistete sociale e 5 con la psicologa);

(1 incontro con l’assistete sociale e 5 con la psicologa); adolescenti e bambini (1 incontro per i genitori con l’assistente sociale, 1 incontro per i genitori con la psicologa, 5 incontri con il minore da solo, 1 incontro di restituzione finale).