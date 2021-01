Giulianova, rinasce il coordinamento di Forza Italia

A costituirlo il vicesindaco Albani ed il consigliere Ciafardoni

Il Vicesindaco Lidia Albani e il consigliere comunale Ernesto Ciafardoni costituiscono il Coordinamento di Forza Italia a Giulianova. Conquista una rappresentanza importante il partito di FI in ambito comunale, all’esito di una proficua interlocuzione con i vertici regionali del partito, in particolare con il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, il Sen. Nazario Pagano. Più che di una novità assoluta nello scenario politico locale, si tratta in realtà per il vicesindaco Albani e per il consigliere Ciafardoni, già componenti del Comitato comunale e della Consulta del partito, di un naturale ritorno nella casa dei liberali e moderati dell’area di centrodestra:“La nascita del Coordinamento di FI in ambito comunale – spiegano i rappresentanti locali di Forza Italia Albani e Ciafardoni – avviene in piena coerenza e continuità con i nostri percorsi politici personali e con gli ideali che ci animano, da sempre in linea con i valori che trovano espressione nel partito di grande tradizione moderata, liberale, democratica, europeista dell’area di centrodestra. Ringraziamo il Senatore Pagano per la fondamentale azione di impulso e di costruttivo confronto, fiduciosi che il Coordinamento giuliese saprà attrarre tante energie sul territorio e portare nuova linfa al progetto politico di Forza Italia. Al contempo, contribuirà a consolidare il convinto supporto all’Amministrazione guidata dal Sindaco Jwan Costantini e a conferire rinnovato slancio e coesione all’ampia coalizione di forze che la sostiene.” Il Senatore Nazario Pagano, inoltre, ha nominato la vice sindaco Albani quale Responsabile del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Giovanili di Forza Italia. Il neo insediato Coordinamento renderà nota a breve composizione e principali ruoli del direttivo.