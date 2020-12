Fossacesia ai primi posti in Abruzzo per la raccolta differenziata

Di Giuseppantonio “Oggi siamo una realtà virtuosa ma dobbiamo continuare su questa strada”

Fossacesia, è ai primi posti della classifica dei comuni abruzzesi, tra i 5 e 15mila abitanti, più virtuosi nella raccolta differenziata. Per me è una grande soddisfazione perché questi numeri certificano la coscienza ambientale che i nostri cittadini hanno acquisito, consentendo così di raggiungere nel 2019 una percentuale dell’82,9 per cento per la raccolta differenziata. Un encomio convinto lo rivolgo ad Ecolan, che opera non solo nel nostro comune, per la puntuale e qualificata attività che svolge nel settore della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città” . E’ il commento del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia dell’ottimo risultato ottenuto da Fossacesia e certificato dalla Regione Abruzzo. “E siamo ancor più soddisfatti dei risultati, non ancora ufficiali, che riguardano quest’anno, che tra l’altro non ancora si conclude. Fossacesia – aggiungono il Sindaco Di Giuseppantonio e il consigliere delegato all’Ambiente Umberto Petrosemolo – si sta attestando su una percentuale maggiore in confronto al 2019, che sfiora l’84 per cento. Se si considera che la media regionale di raccolta differenziata nello scorso anno è stata del 62,6%, si comprende facilmente il motivo che ci fa essere compiaciuti “Questi risultati vengono da lontano – ricorda Di Giuseppantonio -, risalgono al mio primo mandato come sindaco di Fossacesia, nel 1999. Insieme all’allora assessore all’Ambiente, Antonio Marcucci, aderimmo all’iniziativa della raccolta differenziata e avviamo un processo di cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti in città, grazie anche alla collaborazione di tutti i cittadini , che è stato lungo ma vincente. Un lavoro di sensibilizzazione meticoloso, rivolto non solo alle famiglie ma anche alle realtà produttive e commerciali di Fossacesia. Particolare attenzione poi è stata riservata al turismo: nel nostro centro si è registrato negli ultimi anni un aumento di punti ristoro, di intrattenimento e attività di balneazione, senza contare poi la presenza di seconde case per le vacanze. Tutto ciò ha comportato un impegno maggiore da parte nostra e di Ecolan . Oggi siamo una realtà virtuosa, ma dobbiamo continuare su questa strada”.