Ortona: precisazioni della Ontex dopo i controlli effettuati

Negative le analisi sulla torre di raffreddamento in seguito alla disinfezione svolta da Ontex a titolo precauzionale

A seguito di alcuni rilevamenti di legionella nel territorio di Ortona, come si ricorderà uno dei quali anche presso una torre dello stabilimento Ontex, l’azienda desidera fornire un importante aggiornamento. Come riportato dalla stessa relazione dell’ISS, non vi erano elementi che potessero collegare la presenza di legionella nella torre con i casi verificatisi in varie località del Comune di Ortona. Tanto che non si sono ad oggi verificati casi di legionella all’interno della popolazione aziendale, né tra i dipendenti delle ditte di manutenzione che lavorano presso le torri di raffreddamento, in teoria più esposti. Tuttavia a titolo precauzionale l’ISS aveva richiesto ad Ontex di effettuare una disinfezione della torre e ripetere poi le rilevazioni.

Ontex ha ovviamente proceduto alla disinfezione come richiesto ed è lieta di informare che le successive indagini sulla presenza del batterio hanno dato esito negativo. L’azienda ha già provveduto ad informare anche la ASL del risultato dei rilevamenti effettuati.

Si tratta ovviamente di una buona notizia ma l’azienda non abbassa la guardia, si legge nel comunicato pervenutoci. Così come già fatto per la prevenzione del Covid, anche in questo caso per Ontex la salute e il benessere delle proprie persone sono la priorità numero uno. L’azienda non ha mai sottovalutato e mai sottovaluterà l’importanza della prevenzione e il rispetto delle persone dentro e fuori l’azienda.