Il Kiwanis Pescara si attiva per un Natale solidale

Iniziativa di Service Learnig con le scuole di Tornareccio e di raccolta fondi per le case famiglia di Chieti e Pescara

Il Covid non ferma le iniziative di solidarietà portate avanti dal Kiwanis Club Pescara. In maniera compatibile con le limitazioni imposte dal Coronavirus i kiwaniani sono già all’opera per fare in modo di rendere migliore il Natale di chi vive una situazione di disagio.

A Tornareccio in collaborazione con le scuole dell’Istituto Comprensivo è partita una iniziativa di Service Learning. I ragazzi hanno chiesto di poter aiutare più persone possibili con il loro impegno. Sono così nate, con il lavoro del Club Pescara e dei referenti dei tre ordini scolastici, tre progetti di colletta alimentare per due case famiglia e per la Caritas di Atessa. Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato) e il Learning (un apprendimento significativo) che il Kiwanis International sostiene da sempre promuovendo sia gli SLP, sia le singole iniziative delle scuole.

C’è poi l’iniziativa “Più buoni per tutti“. Non essendo possibile indossare il cappellino di Babbo Natale e portare un dono ed un sorriso di persona ai bambini dei reparti pediatrici di Chieti e Pescara come fatto in passato è stata attivata una raccolta fondi per l’acquisto di buoni per giochi, libri e materiali per le sezioni ospedaliere di Chieti e Pescara. Anche ai ragazzi delle case-famiglia e ai piccoli partecipanti ai “MyKCamp”, verranno consegnati buoni di Decathlon per l’acquisto di abbigliamento, giochi o articoli sportivi.