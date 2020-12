Bomba Niko Romito apre nel cuore di Pescara

Dal 19 Dicembre il profumo delle bombe calde appena sfornate pervaderà le strade di Pescara

Dal 19 Dicembre apre il BOMBA temporary store, firmato da Niko Romito nel cuore di Pescara.

Lo Chef non ha mai fatto mistero della sua passione per la bomba, una passione che si porta dietro da bambino, da quando suo papà Antonio le sfornava nella pasticceria di famiglia a Rivisondoli.

“Uno dei ricordi più belli della mia infanzia, è il profumo della pasticceria di mio padre, le bombe calde che lui serviva ai suoi clienti sempre col sorriso di chi sa che sta servendo il dolce più buono del mondo.” Commenta lo Chef

Niko Romito ha voluto portare nel cuore del suo Abruzzo un messaggio di gioia in un momento in cui la regione sta lottando per superare la pandemia. La gioia è la BOMBA, buona, calda e golosa. Un dolce che appartiene all’infanzia di tutti gli abruzzesi e che nel temporary di Pescara sarà presente nella versione dolce, quella della tradizione: vuota, alla crema, al cioccolato e alla confettura di albicocche da abbinare alla cioccolata calda, così come faceva lui da bambino a Rivisondoli.

PRENDI, GUSTA E PASSEGGIA sono le tre parole che definiscono il concept del temporary Bomba di Pescara. In via Trento, all’angolo con via Milano, le bombe calde saranno servite tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21.30 insieme alla cioccolata calda.

“Sono un cuoco, non posso aprire le porte dei miei ristoranti ora, ma è attraverso il cibo che amo comunicare e così ho deciso di fare i miei auguri di Natale lasciando la parola alle mie bombe, perché raccontano tutto ciò che io direi a parole”

Bomba è il nuovo cibo da strada italiano, che affonda le sue radici nella tradizione popolare per diventare cibo gourmet, semplice nella modalità di fruizione ma ricercato nel gusto e nella lavorazione.