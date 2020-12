Passaggio in zona arancione: polemiche e sostegno per Marsilio

Il Governo impugna l’ordinanza ma molti appoggiano la scelta di Marsilio. La nota di FdI di Lanciano.

Mentre il Governo si appresta ad impugnare l’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Marco Marsilio relativa al passaggio dalla zona rossa a quella arancione non manca l’appoggio allo stesso presidente da parte di chi ha condiviso il suo gesto. “Apprezziamo con convinzione la scelta del Presidente Marsilio di anticipare il passaggio della Regione Abruzzo in zona arancione con qualche giorno di anticipo, riteniamo che abbia offerto ai commercianti una grande opportunità in un periodo drammaticamente complicato”.E’ quanto afferma in una nota il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Lanciano.“Consentire alle attività di riaprire con qualche giorno di anticipo ed in massima sicurezza, dimostra ancora una volta che il Presidente Marco Marsilio è una guida autorevole e responsabile per traghettare la nostra regione fuori da questa crisi sanitaria ed economica. Così facendo si salva l’economia della nostracittà.”“Riteniamo inoltre irresponsabile la posizione politica assunta dallamaggioranza di centro-sinistra che guida la nostracittà, al solo scopo di creare confusione e lasciare i commercianti sempre più soli. Da parte nostra vogliamo invitare i concittadini lancianesi a sostenere il commercio locale acquistando regali nei negozi della nostra città”