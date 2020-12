Sulmona: la Confesercenti chiede parcheggi gratuiti

Il provvedimento si richiede per favorire gli acquisti natalizi ed incentivare i consumi

La Confesercenti del Centro Abruzzo sollecita la Giunta comunale di Sulmona ad approvare subito un provvedimento che preveda parcheggi gratuiti nella città durante le festività natalizie, da domani 8 dicembre al 10 gennaio. Questo sarebbe un ulteriore atto in relazione alla necessità di affievolire gli effetti economici devastanti causati dal blocco generalizzato delle attività commerciali per l’emergenza relativa al Covid-19.

La Confesercenti auspica che arrivi a Sulmona un segnale in questo senso per incentivare i consumi. L’Associazione chiede, pertanto, al Sindaco di prendere provvedimenti, il più in fretta possibile, e fare in modo di attivare in città iniziative che prevedano anche la facoltà di parcheggiare gratuitamente con disco orario negli spazi attualmente a pagamento. La Confesercenti del Centro Abruzzo è perfettamente conscia che sarà un Natale atipico e complesso. Per questa ragione si chiede un ulteriore sforzo per aiutare la comunità in questo momento di paura e di fragilità. I parcheggi gratuiti sono un forte contributo in aiuto degli imprenditori, degli esercenti e in generale per tutti gli operatori dell’economia locale. Da ciò potrebbe scaturire un effetto positivo per tutta la cittadinanza.