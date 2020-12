Sulmona: accese le luminarie nel centro storico

Una tradizione che si è rinnovata nel rispetto delle regole antiCovid

Accese le luminarie nel centro storico. Oggi 7 dicembre, come da tradizione, il centro storico della città di Sulmona si è illuminato per suggellare l’inizio delle festività natalizie alla presenza del Sindaco Annamaria Casìni che, nel rispetto delle regole, ha voluto dare così un augurio alla città. Alle 18 sono state accese le luci, in un momento particolare da condividere, con serenità, con i concittadini i quali, in questo anno tra i più bui della storia recente, si apprestano comunque a vivere un Natale particolare.

“Non potremmo illuminare il nostro Natale tutti insieme come abbiamo sempre fatto, ma l’accensione delle luminarie è occasione per porgere l’augurio mio e dell’amministrazione affinchè queste luci possano entrare nelle case di ognuno di voi portando speranza e conforto, in questo periodo così duro e difficile per tanti, soprattutto per coloro che hanno perso i propri cari e che soffrono a causa della malattia nella solitudine. Abbiamo voluto accendere di speranza la città in questo periodo natalizio, pensando ai bambini e alla voglia di infondere un po’ di serenità a chi deciderà di acquistare nei nostri negozi o semplicemente passare per le vie principali , sempre nel rispetto delle norme, della nostra Sulmona. Sono convinta che oggi più che mai sia importante vivere la nostra città e il nostro territorio anche sostenendo commercianti e imprenditori locali, investendo in un futuro che suonerà come una rinascita per Sulmona, per il territorio e per tutti noi. Ricominciamo da noi. Quello che ci apprestiamo a vivere sarà il Natale della speranza. La speranza per un futuro prossimo più sereno, un futuro di rinascita, un augurio affinchè presto torneremo ad abbracciarci più forte che mai. La strada sarà ancora lunga ma ne usciremo più forti di prima. Sulmona stasera è tornata ad illuminarsi, Sulmona stasera ha acceso la speranza”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.