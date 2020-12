Una nuova realtà per l’assistenza legale e psicologica delle donne

Il 2 novembre è stata inaugurata l’ apertura di una nuova sede di TUTELA DONNE operante sul territorio abruzzese a Pescara in Via Piave n. 99/3, una realtà nuova a livello regionale. Il Centro è nato a Roma nell’anno 2010 dall’entusiasmo di avvocati specializzati in vari rami del diritto ed esperti in psicologia con lo scopo di supportare le donne e i minori, sia sul profilo della consulenza e tutela legale che sul profilo dell’ informazione e della prevenzione. “Si tratta di un centro specializzato nella tutela e difesa delle donne che ancora oggi non sempre sono consapevoli dei propri diritti, uno spazio in cui la donna è al centro del suo percorso con la dovuta attenzione anche al benessere psicologico. Nella convinzione che una donna informata è una donna più forte crediamo fermamente che il giusto equilibrio del ruolo femminile incide positivamente nella sfera familiare, lavorativa e sociale.” sottolinea l’ Avv. Angela Speranza Russo responsabile del Centro. Tutela Donne consente a tutte di avere accessibilità alla tutela e alla necessaria difesa giuridica.

Tutte le attività di primo orientamento, di informazione, di prevenzione e di consulenza, sia legale che psicologica, sono gratuite.

Gli avvocati sono specializzati in ambito civilistico nel diritto di famiglia, diritto minorile, diritto del lavoro, risarcimento dei danni, ed in ambito penalistico con particolare riguardo al penale di famiglia, violenza, stalking, mobbing e bullismo. E’ garantita anche l’assistenza gratuita dell’avvocato con il Patrocinio a spese dello Stato.