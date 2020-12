Lanciano: l’albero di Natale alimentato con energia solare

Fotomontaggio, non si tratta di una immagine reale

Sull’albero, che verrà acceso il 13 dicembre ci saranno 7500 luci led gestite da remoto

Si chiama #20Venti, sarà illuminato da 7500 punti luce a Led programmati ognuno da remoto e alimentati dall’energia solare tramite pannelli fotovoltaici. Sono queste le principali novità dell’albero di Natale eco-sostenibile che sarà installato nei prossimi giorni in piazza Plebiscito a Lanciano per essere acceso ufficialmente alle ore 18 di domenica 13 dicembre, festa di Santa Lucia. Dopo l’albero senziente e l’installazione dello scorso anno denominata “Goon” questa volta si punta sulla luce e sull’energia alternativa. La forma conica dell’installazione raggiungerà un’altezza di 10 metri per 5 metri di diametro, sarà possibile entrare nell’albero #20Venti – con un ingresso e un’uscita ben definiti ad evitare assembramenti – per godere anche dall’interno dell’effetto degli straordinari giochi di luce che saranno programmati durante tutto il periodo delle feste natalizie fino alla Candelora del 2 febbraio. Ogni singolo punto luce dei 7500 che illumineranno l’albero sarà programmabile con una app dedicata, in grado di animare l’installazione con un gioco di colori infinito con un sottofondo di musica in filodiffusione che renderà ancora più speciale l’atmosfera. Il progetto dell’albero #20Venti – il cui nome rimanda alla strategia europea 2020 basata su una visione di crescita intelligente soprattutto dal punto di vista energetico – è stato presentato dalla New Energy, azienda fondata dall’imprenditore Daniele Braccia che si occupa delle energie rinnovabili e che curerà la parte tecnica dell’alimentazione elettrica con l’installazione di pannelli fotovoltaici dedicati sulla terrazza del Comune. La parte artistica e scenografica è stata progettata e realizzata dallo scenografo lancianese di fama internazionale Filippo Iezzi di Chiediscena, che vanta numerose collaborazioni nei teatri più importanti d’Italia e del mondo per l’allestimento di scenografie. L’installazione, che sarà svelata direttamente all’accensione domenica 13 dicembre, è stata presentata questa mattina nel corso di una videoconferenza stampa: avrà un costo complessivo di 16.000 euro, di cui 6.000 a carico del Comune.

Daniele Braccia New Energy



“Nel solco dell’ormai tradizionale albero eco-sostenibile di Natale di Lanciano, anche quest’anno avremo in piazza Plebiscito un’installazione originale, unica, sostenibile dal punto di vista ambientale. Nessun albero tagliato, 100% energia rinnovabile, tanta creatività e luce in un momento così buio a causa delle conseguenze dell’emergenza coronavirus: da Lanciano parte un messaggio di speranza e fiducia con l’albero #20Venti, frutto dell’incontro tra la creatività di un grande artista lancianese che si è fatto conoscere nel mondo per le sue scenografie come Filippo Iezzi e della visione di un giovane imprenditore frentano come Daniele Braccia, fondatore e amministratore della New Energy Energie Rinnovabili. A loro va il nostro ringraziamento per aver colto nel segno con la loro proposta il senso profondo della direzione che abbiamo dato dal 2017 per l’albero di Natale nella piazza più importante della città, un messaggio universale tra tradizione e innovazione che sappia comunicare l’importanza non più rinviabile della sostenibilità delle nostre azioni e allo stesso tempo il calore del Natale. Questo sodalizio è il coronamento di tutto un percorso che in questi anni ha voluto rimarcare una concetto per noi fondamentale: il valore della tradizione che si rigenera e ricarica di nuovi significati attraverso l’innovazione, con la particolarità unica dei Led di ultima generazione controllati da remoto e alimentati da energia solare, con un sistema di alimentazione ad energia solare a bassissimo costo in termini ambientali. Come ha sottolineato Daniele Braccia nel corso del suo intervento, non abbiamo ricevuto il mondo in eredità dai nostri genitori, ma in prestito dai nostri figli. #20Venti sarà questo: un albero di Natale che pensa al presente e al futuro del pianeta nell’ottica dei nostri figli, in cui vivere un’esperienza di luce unica nel pieno rispetto della normativa anticontagio e che porterà in dono ai bambini e alle bambine di Lanciano un regalo molto importante che racconteremo presto alla città”, dichiara l’Assessora alla Cultura Marusca Miscia.

Marusca Miscia, assessore comunale alla Cultura