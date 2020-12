Lanciano: Le Gemelle, interviene Gabriele Di Bucchianico (FdI)

“Si doveva vigilare su quella realtà. Ora si trovi una soluzione per restituire alla città la struttura”

“E’ sconcertante constatare come questa maggioranza riesce a trasformare una opportunità in un problema. Il Centro Le Gemelle, che rappresentava una bella realtà, ha chiuso per fallimento della società che l’aveva costruita e gestita, ma tutta la vicenda si è consumata sotto gli occhi ‘chiusi’ di chi doveva vigilare, cioè il Comune di Lanciano . Un anno triste per lo sport lancianese.”

È quanto dichiara il consigliere comunale di minoranza, Gabriele di Bucchianico (FdI) alla luce della decisione del tribunale di Lanciano di dichiarare fallita la società titolare della struttura.

“Hanno voluto esser ciechi e sordi. Vi erano problemi fin dal 2014 con continui passaggi di quote societarie , mutui non pagati problemi con bollette insolute e stipendi non pagati. Come gli struzzi hanno nascosto la testa sotto la sabbia e si sono svegliati adesso quando è ormai è arrivata la decisione del giudice.”

Per Di Bucchianico “Non è accettabile, si tratta di una vergognosa vicenda della quale la maggioranza ha una grande responsabilità. Avrebbero dovuto vigilare così come prevede la convenzione del 2008. Chiediamo quindi di mettere in campo tutte le possibilità e opportunità politiche per far riaprire la struttura entro la primavera prossima e non lasciare che passi altro tempo.”