Lanciano: il centro destra si dichiara compatto verso le amministrative

Per il candidato sindaco si dovrà attendere, ora si lavora ad un programma amministrativo convidiso

Una nota congiunta dei partiti di centro destra di Lanciano più la civica Nuova Lanciano per fare chiarezza su come la coalizione si muoverà per le prossime amministrative. In sostanza Lega, Fratelli di Italia, Forza Italia, UDC e la lista civica Nuova Lanciano dichiarano di essere “compatti ed aperti al dialogo con tutte le forze politiche ed i movimenti civici che si pongono alternativi all’attuale maggioranza di governo comunale, nonché con le associazioni e rappresentanti delle categorie produttive e sociali della città.”

“Da qualche mese abbiamo avviato proficue interlocuzioni al fine di elaborare un programma unitario che possa ridare nuovo slancio e lustro alla città di Lanciano dopo 10 anni di deludente amministrazione di centrosinistra a guida PD e Progetto Lanciano.”

Ed il candidato a Sindaco? Nessun nome per ora o forse troppi.

“Ci siamo posti come metodo, preliminarmente, l’elaborazione di un programma amministrativo condiviso e solo successivamente l’individuazione del candidato Sindaco che meglio potrà rappresentare la sintesi tra tutte le forze politiche.” si legge nella nota.

Insomma il concetto per il centro destra sembra essere lapalissiano: uniti si vince. Manca però ancora qualche tassello da inserire nel mosaico ed un po’ di chiarezza sui nomi dei candidati a sindaco che girano in città. Ma per questo c’è tempo. Ora è il momento di aprire “il cantiere” e di lavorare sulla solidità dei muri portanti.