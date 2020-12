La Bcc Sangro Teatina saluta Concetta Marcucci per il suo pensionamento

La responsabile dell’area controlli lascia dopo ben 38 anni. Parole di affetto e gratitudine nella lettera del direttore generale

E’ tempo della meritata pensione per Concetta Marcucci responsabile dell’area controlli della Bcc Sangro Teatina. Sulla pagina social della Banca il direttore generale Fabrizio di Marco ha riportato il testo di una lettera di saluto alla signora Concetta che ha trascorso una buona parte della sua vita nella Bcc. Parole significative che dimostrano ancora una volta come la Bcc , fedele allo slogan, sia “differente”. Riportiamo il testo della lettera ed auguriamo alla signora Concetta di trascorrere nel migliore dei modi questa nuova fase della sua vita.

“Carissima Concetta, nella “nostra“ BCC hai trascorso una parte consistente della Tua vita – sin dal 10 maggio 1982 – e insieme abbiamo condiviso progetti da realizzare, traguardi da raggiungere, momenti di entusiasmo, di sconfitte e anche gioie personali e familiari.E’ stato un lungo e meraviglioso viaggio, durato tanti anni! A volte di corsa, a volte lento, con grande fatica, ma sempre con impegno e passione. La Tua presenza ha arricchito la BCC, con il Tuo senso di appartenenza a questa grande famiglia, in cui i legami non sono stati convenzionali, ma autentici perché dettati dalla stima reciproca, dalla condivisione degli impegni, dei valori e la quotidianità trascorsa insieme in momenti belli e meno belli, ma comunque sempre intensi, e soprattutto, vissuti insieme.Nell’ambiente di lavoro, soprattutto dopo tanti anni, si diventa anche Amici, Fratelli, Sorelle e quando qualcuno lascia l’azienda il momento è particolare per tutti: da una parte sono contento perché hai raggiunto un bel traguardo, dall’altra non Ti nascondo di essere un po’ triste perché so che non Ti incontrerò più nei corridoi, nei nostri uffici , nelle riunioni e penso a quanto mancherà il Tuo punto di vista e quindi la Tua presenza attiva.Mi hanno sempre colpito di Te, Concetta, le Tue molte doti, fra tutte il Tuo essere innovativa e sempre al passo con i tempi, l’operosità, la tenacia, l’infaticabilità, l’umanità, ma soprattutto la Tua determinazione. Hai fatto dello spirito di abnegazione e di attaccamento alla “Cassa Rurale” il valore portante del Tuo lavoro. Noi, come sai, cerchiamo di essere una grande famiglia e questo è un nostro punto di forza, perché è nei rapporti di collaborazione, di fiducia e di corresponsabilità che si diventa una grande squadra. Nella “nostra” BCC, Tu hai avuto sempre un ruolo fondamentale, hai contribuito a costruire un ambiente di lavoro sano e sereno, aspetto molto importante per fare squadra e di questo Ti ringrazio tantissimo perchè sai quando io tenga a questi valori.Cara Concetta, la conclusione della Tua esperienza lavorativa nella BCC… nella “nostra” Cassa Rurale, dovrà essere per Te un momento di gioia perché rappresenta non una fine, ma un nuovo inizio, un passaggio verso nuovi stimoli e nuovi interessi da coltivare – e Tu ne hai tantissimi – che Ti auguro di vivere con tutto l’entusiasmo che Ti ha sempre caratterizzata.Per concludere, a nome di tutta la Famiglia BCC, esprimo un sentito GRAZIE per quanto fatto e per come l’hai fatto, per noi e per il territorio. La Tua professionalità , il Tuo senso del dovere, Il Tuo impegno, la determinazione e la costanza che Ti hanno sempre contraddistinta al lavoro non saranno mai dimenticati. Auguri per questo nuovo inizio nella gioia e nella lode per la vita!” Buona strada Concetta. Fabrizio Di Marco Direttore Generale BCC SangroTeatina