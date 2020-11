Vasto: i consigli dei giovani per la riduzione dei rifiuti

Iniziativa della Consulta giovanile di Vasto per la tutela dell’ambiente

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction) la Consulta Giovanile di Vasto ha raccolto alcuni consigli utili per risparmiare, star bene e non inquinare. Con immagini commentate da specifiche didascalie i ragazzi e le ragazze stanno comunicando, tramite i canali sociali di Instagram e Facebook, il loro punto di vista per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi attraverso scelte più sostenibili. “Un piccolo contributo per la tutela dell’ambiente da parte del mondo dei giovani – dichiarano il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Giovanili e alle Politiche Ambientali, Paola Cianci – che sommate ad una pluralità di azioni può arrivare a centrare l’obiettivo del raggiungimento delle tre “R” ovvero Ridurre, Riutilizzare e Riciclare i rifiuti. L’economia circolare è il futuro e le nuove generazioni dimostrano di essere pronte a questa sfida”.

“La Consulta Giovanile ha davvero a cuore la tutela dell’ambiente – dichiara il Presidente della Consulta Giovanile, Mario Enrico Testa -. Le restrizioni di questo periodo in Abruzzo non ci hanno consentito di organizzare attività in presenza per questa importante iniziativa promossa a livello europeo. Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia, continuiamo a portare avanti on line le nostre iniziative. In questo caso abbiamo ritenuto che fosse importante – conclude Testa – far sentire la nostra voce per sensibilizzare le persone proponendo semplici consigli da mettere in pratica in modo da prolungare la vita dei prodotti che usano nella quotidianità, riutilizzandoli prima di diventare rifiuto”.