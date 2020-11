Pescara: il Ponte Flaiano illuminato di rosso sino al 25 novembre

Iniziativa per la giornata internazionale contro la violenza alle donne

L’assessore Nicoletta Di Nisio rende noto che, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da oggi e sino al 25 novembre, il Ponte Flaiano sarà illuminato di rosso. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, ufficializzando una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi nel 1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio avvenuto nel 1960 delle tre sorelle Mirabal che, nella Repubblica Dominicana ai tempi del dittatore Trujillo, impegnate per il riconoscimento dei diritti civili, furono brutalmente assassinate da agenti governativi che le fermarono e poi condussero in un luogo nascosto dove furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. L’iniziativa intrapresa con i Presidenti delle commissioni comunali Maria Luigia Montopolino, Pari Opportunità e Maria Rita Carota, Politiche Sociali, non vuole essere una semplice “celebrazione” ma un rinnovato impegno per una costante sensibilizzazione al tema del contrasto e prevenzione della violenza sulle donne combattendo ad ogni livello – anche salariale – la disuguaglianza nei rapporti tra uomini e donne.