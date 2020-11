Tollo: tante iniziative per la festa dell’albero

Piantati 61 alberi dedicati ai nati del 2019 e 2020

Nei piccoli centri nonostante l’emergenza causata dalla pandemia, si fanno grandi cose. Come a Tollo, dove il Sindaco Angelo Radica ha voluto celebrare la Festa dell’Albero con tante iniziative a dimostrazione dell’attenzione all’ambiente da parte del suo comune. “Questa mattina abbiamo iniziato la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e la Giornata dell’Albero con la piantagione di 61 alberi per i nuovi nati negli anni 2019 e 2020, la consegna di 4 piante da interni mangia inquinamento al Nido d’Infanzia e alla Scuola dell’Infanzia Statale, alle stesse scuole consegneremo anche 8 piante che saranno utilizzate per realizzare i primi 2 Giardini Urbani. La settimana prossima faremo la stessa cosa alla Scuola dell’Infanzia Paritaria.” ha spiegato il Sindaco. Sono inoltre previste diverse dirette sulle pagine Facebook per promuovere la corretta gestione dei rifiuti e sensibilizzare alle tematiche ambientali.